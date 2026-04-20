ओमंग कुमार की 'सिला' ने रचा इतिहास, बनी दुनिया की सबसे बड़ी गुफा में शूट होने वाली पहली फिल्म
डायरेक्टर ओमंग कुमार की नई रोमांटिक-एक्शन फिल्म 'सिला' की शूटिंग पूरी हो गई है। इसी के साथ इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है क्योंकि यह सोन डूंग केव के अंदर शूट होने वाली पहली फिल्म बन गई है।
सोन डूंग गुफा न केवल वियतनाम की, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा है। यह वियतनाम के 'फोंग न्हा-के बांग नेशनल पार्क' में स्थित है।
फिल्म में हर्षवर्धन राणे, सदिया खतीब और करण वीर मेहरा मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एक दमदार प्रेम कहानी का वादा करती है, जिसे बेहद खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया है।
जल्द सामने आएगी 'सिला' की रिलीज डेट और टीजर
पिछले साल हर्षवर्धन राणे ने एक पोस्टर के जरिए फिल्म के ड्रामेटिक अंदाज की झलक दिखाई थी। वहीं, सदिया खतीब ने 'सिला' में काम करने को बहुत संतोषजनक बताया। उनका कहना है कि इस फिल्म से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर काफी कुछ सीखने को मिला। करण वीर मेहरा, जो फिल्म में रहस्यमयी जहराक का किरदार निभा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। फिल्म को लेकर अब काफी चर्चा हो रही है। ऐसे में फैंस को जल्द ही टीजर और रिलीज डेट से जुड़ी खबर मिलने की उम्मीद है।