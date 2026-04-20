ओमंग कुमार की 'सिला' ने रचा इतिहास, बनी दुनिया की सबसे बड़ी गुफा में शूट होने वाली पहली फिल्म मनोरंजन Apr 20, 2026

डायरेक्टर ओमंग कुमार की नई रोमांटिक-एक्शन फिल्म 'सिला' की शूटिंग पूरी हो गई है। इसी के साथ इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है क्योंकि यह सोन डूंग केव के अंदर शूट होने वाली पहली फिल्म बन गई है।

सोन डूंग गुफा न केवल वियतनाम की, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा है। यह वियतनाम के 'फोंग न्हा-के बांग नेशनल पार्क' में स्थित है।

फिल्म में हर्षवर्धन राणे, सदिया खतीब और करण वीर मेहरा मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म एक दमदार प्रेम कहानी का वादा करती है, जिसे बेहद खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया है।