'द सीक्रेट एजेंट' के मशहूर अभिनेता उडो कीर का निधन, 81 की उम्र में चल बसे
क्या है खबर?
फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक दुखद खबर आई है, जिससे शोक के बादल छा गए हैं। मशहूर जर्मन अभिनेता उडो कीर का निधन हो गया है। अभिनेता के निधन की पुष्टि उनके साथी कलाकार डेल्बर्ट मैकब्राइड ने की है। उडो ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्में की थी और अपने अभिनय कौशल से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी थी। अभिनेता ने 23 नवंबर को 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है।
परिचय
जानिए कौन थे अभिनेता उडो
उडो का जन्म साल 1944 में, जर्मनी के कोलोन में हुआ था। यह वो समय था जब द्वितीय विश्व का युद्ध अंत पर था। बताया जाता है कि जिस अस्पताल में उडो का जन्म हुआ था, वहां बमबारी की गई थी। इस हमले से उन्हें और उनकी मां को मुश्किल बचाया गया था। 18 साल की उम्र में वह अंग्रेजी सीखने के लिए लंदन चले गए। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला कर लिया था।
करियर
उडो का फिल्मी करियर
उडो ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्में की हैं। उन्हें पहली बार प्रसिद्धी एंडी वारहोल की एंडी वारहोल की 'फ्रैंकस्टाइन' से मिली थी। इसके बाद अभिनेता ने 'डाई आइंस्टाइगर', 'मॉडर्न वैम्पायर्स', 'शैडो ऑफ द वैम्पायर', 'ड्रैकुला 3000' और 'ब्लडरेन' जैसी कई फिल्मों में काम किया था। उडो आखिरी बार फिल्म 'द सीक्रेट एजेंट' में नजर आए थे। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता वैगनर मौरा को 2025 कान्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है।