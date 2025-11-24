'द सीक्रेट एजेंट' के मशहूर अभिनेता उडो कीर का निधन, 81 की उम्र में चल बसे

परिचय

जानिए कौन थे अभिनेता उडो

उडो का जन्म साल 1944 में, जर्मनी के कोलोन में हुआ था। यह वो समय था जब द्वितीय विश्व का युद्ध अंत पर था। बताया जाता है कि जिस अस्पताल में उडो का जन्म हुआ था, वहां बमबारी की गई थी। इस हमले से उन्हें और उनकी मां को मुश्किल बचाया गया था। 18 साल की उम्र में वह अंग्रेजी सीखने के लिए लंदन चले गए। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला कर लिया था।