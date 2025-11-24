प्रियंका चोपड़ा समेत ये अभिनेत्रियां मचाएंगी पैन इंडिया फिल्मों से धमाल, लगा करोड़ों का दांव

पिछले कुछ सालों में 'पुष्पा 2' जैसी पैन इंडिया फिल्मों ने सिनेमाघरों में खूब धमाल मचाया और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े। अब अगले कुछ महीनों में भी कई बड़ी पैन इंडिया फिल्में आने वाली हैं, जिनमें प्रियंका चोपड़ा से लेकर दीपिका पादुकोण जैसी बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियां दिखाई देंगी। ये फिल्में रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया और प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी हैं। एक नजर उन अभिनेत्रियों पर, जिनकी पैन इंडिया फिल्में कतार में हैं।

#1 दीपिका पादुकोण (AA22xA6) दीपिका पादुकोण अब 'पुष्पा 2' से भौकाल काटने वाले अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म लेकर आ रही है, जिसका नाम फिलहाल 'AA22xA6' रखा गया है, लेकिन फिल्म के धमाकेदार ऐलान ने दर्शकों के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक ओर जहां 'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके एटली की इस फिल्म काे लेकर दर्शक उत्साहित हैं, वहीं दीपिका और अल्लू की जोड़ी को लेकर उत्सुकता चरम पर है। फिल्म को अगले साल बड़े पर्दे पर लाया जाएगा।

#2 और #3 जाह्नवी कपूर (पेड्डी), कियारा आडवाणी (टाॅक्सिक) जाह्नवी कपूर 'पेड्डी' नाम की फिल्म ला रही हैं, जिसमें उनके साथ साउथ के सुपरस्टार राम चरण नजर आएंगे। फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म से उनका दमदार देसी लुक सामने आ चुका है। बुची बाबू सना के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 27 मार्च, 2026 में रिलीज होगी। उधर कियारा आडवाणी सुपरस्टार यश के साथ पैन इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक' लेकर आ रही हैं, जिसका बजट लगभग 300 करोड़ रुपये है।

#4 और #5 प्रियंका चोपड़ा (वाराणसी), साई पल्लवी (रामायण) निर्देशक एसएस राजामौली 1,300 करोड़ रुपये की लागत में बन रही फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं। इसके जरिए महेश बाबू और प्रियंका चाेपड़ा पहली बार साथ आए हैं। इसकी पहली झलक ने प्रशंसकों का उत्साह दोगुना कर दिया है। फिल्म में प्रियंका, मंदाकिनी की भूमिका निभाने वाली हैं। उनका देसी लुक पहले ही खूब धमाल मचा चुका है। उधर अभिनेत्री साई पल्लवी को रणबीर कपूर के साथ 'रामायण' में देखा जाएगा, जिसका बजट 4,000 करोड़ रुपये है।