'धुरंधर' देखने वालों के लिए खुशखबरी, लद्दाख में टैक्स फ्री हुई रणवीर सिंह की फिल्म

लेखन नेहा शर्मा 01:55 pm Jan 02, 202601:55 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'धुरंधर' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लद्दाख प्रशासन ने फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है, जिससे अब वहां के दर्शक इसे बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के सिनेमाघरों में देख सकेंगे। इस फैसले को न सिर्फ फिल्म के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, बल्कि इससे देशभक्ति और सामाजिक संदेश से जुड़ी इस फिल्म को और ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। क्या जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।