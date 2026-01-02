'धुरंधर' देखने वालों के लिए खुशखबरी, लद्दाख में टैक्स फ्री हुई रणवीर सिंह की फिल्म
क्या है खबर?
फिल्म 'धुरंधर' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लद्दाख प्रशासन ने फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है, जिससे अब वहां के दर्शक इसे बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के सिनेमाघरों में देख सकेंगे। इस फैसले को न सिर्फ फिल्म के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, बल्कि इससे देशभक्ति और सामाजिक संदेश से जुड़ी इस फिल्म को और ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। क्या जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।
घोषणा
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने किया ऐलान
कई बार कुछ फिल्में ऐसी आती हैं, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि इतिहास, समाज, सेना, कठिन परिस्थितियों या किसी बड़े सामाजिक संदेश से जुड़ती हैं। ऐसी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, इसके लिए राज्य सरकारें उन्हें टैक्स फ्री घोषित कर देती हैं। अब इस फेहरिस्त में रणवीर सिंह की 'धुरंधर' भी शामिल हो गई है। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस फिल्म को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कर-मुक्त घोषित किया है।
ट्विटर पोस्ट
लद्दाख में टैक्स फ्री हुई 'धुरंधर'
Lt Governor Shri @KavinderGupta declares Bollywood film “Dhurandhar” tax-free in UT #Ladakh.— Office of the Lt. Governor, Ladakh (@lg_ladakh) January 2, 2026
Shot extensively in the region, the film spotlights Ladakh’s cinematic landscapes, signalling strong support for filmmakers and reinforcing the UT’s push to emerge as a preferred
शूटिंग
लद्दाख में शूट हुआ था फिल्म का बड़ा हिस्सा
उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख प्रशासन फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में एक नई फिल्म नीति पर भी काम किया जा रहा है। 'धुरंधर' लद्दाख में बड़े पैमाने पर शूट की गई है, जिसमें क्षेत्र की खूबसूरत वादियों को प्रमुखता से दिखाया गया है। इससे न केवल निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि लद्दाख को फिल्म शूटिंग और पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।