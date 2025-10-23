अर्जुन कपूर ने पूर्व गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को दी जन्मदिन की बधाई, कही ये बात

अर्जुन कपूर ने पूर्व गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को दी जन्मदिन की बधाई, कही ये बात
अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा 23 अक्टूबर को 52वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास दिन पर उन्हें दुनियाभर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। ऐसे में भला उनके पूर्व बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर कैसे पीछे रह सकते थे। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए मलाइका को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने पोस्ट में एक खास मैसेज लिखा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि अर्जुन और मलाइका 5 साल तक रिश्ते में रहे थे।
अर्जुन ने मलाइका के लिए कही ये बात
अर्जुन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पूर्व गर्लफ्रेंड मलाइका की पेरिस टूर के दौरान की एक तस्वीर साझा की है। उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन की बधाई हो मलाइका। हमेशा ऊंचाईयों की ओर बढ़ती रहो, मुस्कुराती रहाे और हमेशा कुछ नया खोजती रहो।' अभिनेता की दिल छू लेने वाली पोस्ट से एक बात जाहिर है कि भले ही दोनों ने अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए हों, लेकिन आज भी उनके बीच में एक दोस्ती वाला रिश्ता है।
