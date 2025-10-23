अर्जुन कपूर ने पूर्व गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को दी जन्मदिन की बधाई, कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 02:40 pm Oct 23, 202502:40 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा 23 अक्टूबर को 52वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास दिन पर उन्हें दुनियाभर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। ऐसे में भला उनके पूर्व बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर कैसे पीछे रह सकते थे। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए मलाइका को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने पोस्ट में एक खास मैसेज लिखा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि अर्जुन और मलाइका 5 साल तक रिश्ते में रहे थे।