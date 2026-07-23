'द ओडिसी' की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपाेर्ट

'द ओडिसी' की दैनिक कमाई में मामूली गिरावट, जानिए कहां तक पहुंचा फिल्म का कारोबार

लेखन ज्योति सिंह 09:31 am Jul 23, 202609:31 am

क्या है खबर?

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' इस वक्त भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठी है। रिलीज के पहले दिन से यह धाकड़ कारोबार करते हुए निर्माताओं को मालामाल कर रही है। खासकर अंग्रेजी भाषा में फिल्म को भारतीय दर्शकों की बेहरतीन प्रतिक्रिया मिल रही है। हालांकि, रिलीज के 6वें दिन फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। उधर, अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है।