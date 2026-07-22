'द ओडिसी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'द ओडिसी' की शानदार कमाई बॉक्स ऑफिस पर जारी, 5वें दिन बटोरे इतने करोड़ रुपये

लेखन ज्योति सिंह 10:09 am Jul 22, 202610:09 am

क्या है खबर?

मैट डेमन और टॉम हॉलैंड की फिल्म 'द ओडिसी' इस वक्त दुनियाभर में तहलका मचा रही है। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित इस ऐतिहासिक ड्रामा को भारतीय दर्शक भी खूब प्यार दे रहे हैं। फिल्म 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन पूरे कर चुकी है। दैनिक कमाई में उठा-पटक का दौर जारी है, लेकिन ये 100 करोड़ के क्लब में दाखिल होने के लिए लगातार बढ़ रही है। आइए देखें फिल्म का ताजा कलेक्शन।