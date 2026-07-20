'द ओडिसी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'द ओडिसी' के तूफान से थर्राया भारतीय बॉक्स ऑफिस, 3 दिन में हो गई बंपर कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:53 am Jul 20, 202609:53 am

क्या है खबर?

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' दुनियाभर के साथ-साथ भारत में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसने 17 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ, निर्देशक के करियर की सबसे बड़ी भारतीय ओपनिंग दर्ज की और 'ओपेनहाइमर' (लगभग 14.45 करोड़) के पहले दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। महज 3 दिनों के अंदर फिल्म ने 60 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। दूसरी ओर, अजय देवगन की 'धमाल 4' ने वीकेंड पर धमाकेदार कमाई कर दिखाई है।