हॉरर-फैंटेसी 'गु' ने सिनेमाघरों में किया था कमाल, अब इस OTT पर आ रही; जानिए क्यों है ये फिल्म इतनी खास?

'गु' जुलाई 2024 में दोबारा हुई थी रिलीज

'गु' सबसे पहले मई, 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों से इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली कि जुलाई में इसे दोबारा सिनेमाघरों में लाना पड़ा।

दर्शकों ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि इसे बहुत अच्छे से बनाया गया है। खासकर उन्हें हॉरर और फैंटेसी का यह अनोखा मेल बहुत पसंद आया, वो भी तब जब फिल्म में कोई बड़े चेहरे नहीं थे।

ऑनलाइन भी कई दर्शकों ने फिल्म को लेकर उत्साहजनक राय दी थी और अब उम्मीद है कि स्ट्रीमिंग पर आने के बाद इसकी पहुंच और भी बड़े दर्शक वर्ग तक हो सकेगी।