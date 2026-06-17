हॉरर-फैंटेसी 'गु' ने सिनेमाघरों में किया था कमाल, अब इस OTT पर आ रही; जानिए क्यों है ये फिल्म इतनी खास?
मलयालम हॉरर-फैंटेसी फिल्म 'गु' 19 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मनोरमामैक्स पर दस्तक दे रही है।
निर्देशक मनु राधाकृष्णन की इस फिल्म में केरलम की लोककथाएं, रहस्य और पारिवारिक ड्रामा बेहतरीन तरीके से एक साथ मिलते हैं।
कहानी 8 साल की मिन्ना (जिसे देवा नंद ने निभाया है) के इर्द-गिर्द घूमती है। मिन्ना अपने पुश्तैनी घर से जुड़े गहरे राज उजागर करती है और उसे अपने परिवार पर पड़े एक पुराने श्राप का सामना करना पड़ता है।
फिल्म में साईजू कुरुप भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे।
'गु' जुलाई 2024 में दोबारा हुई थी रिलीज
'गु' सबसे पहले मई, 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों से इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली कि जुलाई में इसे दोबारा सिनेमाघरों में लाना पड़ा।
दर्शकों ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि इसे बहुत अच्छे से बनाया गया है। खासकर उन्हें हॉरर और फैंटेसी का यह अनोखा मेल बहुत पसंद आया, वो भी तब जब फिल्म में कोई बड़े चेहरे नहीं थे।
ऑनलाइन भी कई दर्शकों ने फिल्म को लेकर उत्साहजनक राय दी थी और अब उम्मीद है कि स्ट्रीमिंग पर आने के बाद इसकी पहुंच और भी बड़े दर्शक वर्ग तक हो सकेगी।