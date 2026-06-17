जानें किस OTT पर देख सकते हैं नरभक्षी तेंदुए की रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म 'कोलाहलमेडू'
क्या आपको सस्पेंस और रोमांच से भरी कहानियां पसंद हैं? तो आपके लिए अच्छी खबर है। नई मलयालम थ्रिलर फिल्म 'कोलाहलमेडू' अब मनोरमा मैक्स पर आ चुकी है।
यह फिल्म आपको एक ऐसे शांत गांव की कहानी सुनाती है, जहां अचानक एक नरभक्षी तेंदुआ लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। इसके बाद गांव में चारों तरफ डर और दहशत का माहौल बन जाता है।
गांव वालों को कोई बाहरी मदद भी नहीं मिल पाती, इसलिए गांव के लोग और वन विभाग के अधिकारी मिलकर उस खूंखार तेंदुए का पता लगाने और उसे पकड़ने की कोशिश में जुट जाते हैं।
फिल्म में मुख्य भूमिका में ये सितारे आएंगे नजर
इस फिल्म में अरविंद आर नायर ने मुख्य किरदार निभाया है। उनके साथ अबिन सुकुमारन और मोहनन पानावलली जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं।
फिल्म को सरमा वर्गीस ने निर्मित किया है, जबकि इसके विजुअल्स अर्जुन शाजी ने तैयार किए हैं। जोसेफ एल ने फिल्म का संगीत दिया है। यह फिल्म सिर्फ मनोरमा मैक्स के सब्सक्रिप्शन वाले दर्शकों के लिए उपलब्ध है।