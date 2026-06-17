जानें किस OTT पर देख सकते हैं नरभक्षी तेंदुए की रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म 'कोलाहलमेडू' मनोरंजन Jun 17, 2026

क्या आपको सस्पेंस और रोमांच से भरी कहानियां पसंद हैं? तो आपके लिए अच्छी खबर है। नई मलयालम थ्रिलर फिल्म 'कोलाहलमेडू' अब मनोरमा मैक्स पर आ चुकी है।

यह फिल्म आपको एक ऐसे शांत गांव की कहानी सुनाती है, जहां अचानक एक नरभक्षी तेंदुआ लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। इसके बाद गांव में चारों तरफ डर और दहशत का माहौल बन जाता है।

गांव वालों को कोई बाहरी मदद भी नहीं मिल पाती, इसलिए गांव के लोग और वन विभाग के अधिकारी मिलकर उस खूंखार तेंदुए का पता लगाने और उसे पकड़ने की कोशिश में जुट जाते हैं।