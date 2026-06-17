क्रिस ब्राउन के अरबों के मुकदमे में आया नया मोड़, जूरी की एक गलती से पलटा पूरा खेल
क्रिस ब्राउन पर चल रहा लगभग 8.49 अरब रुपये का मुकदमा अभी रुक गया है। दरअसल, जूरी के एक सदस्य की गलती के चलते लॉस एंजिल्स के जज ने इसे 'गलत मुकदमा' घोषित कर दिया है।
यह मामला क्रिस की पूर्व साफ-सफाई की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त मारिया अविला ने दायर किया था। मारिया का कहना है कि दिसंबर, 2020 में क्रिस के घर पर उनके कुत्ते 'हेड्स' ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और वे सदमे में चली गईं।
एक जूरी सदस्य की गलती से सभी जूरी को हटाया गया
सुनवाई अचानक तब रुक गई जब जूरी के एक सदस्य ने ऑनलाइन जानकारी खोजकर और दूसरों से बातचीत करके नियमों का उल्लंघन किया।
इसी कारण जज ने पूरी जूरी को बर्खास्त कर दिया है और अब नए जूरी सदस्यों के साथ केस की सुनवाई फिर से शुरू होगी।
जानकारी के मुताबिक, हमले में मारिया को 80 टांके आए थे। इस घटना के 2 हफ्तों से भी कम समय बाद 'हेड्स' नाम के कुत्ते को मार दिया गया था।
क्रिस को करना पड़ रहा है UK में हमले के मुकदमे का सामना
क्रिस सिर्फ इसी कानूनी मामले में नहीं फंसे हैं। इस साल के आखिर में उन्हें एक संगीत निर्माता पर हमले के आरोप में UK में भी मुकदमे का सामना करना होगा।
उन्होंने जून, 2025 में एक और दीवानी मुकदमा निपटा लिया था। हालांकि, उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि आने वाली सुनवाई में उनके खिलाफ लगे पुराने घरेलू हिंसा के आरोपों का जिक्र न किया जाए।