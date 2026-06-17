क्रिस ब्राउन के अरबों के मुकदमे में आया नया मोड़, जूरी की एक गलती से पलटा पूरा खेल मनोरंजन Jun 17, 2026

क्रिस ब्राउन पर चल रहा लगभग 8.49 अरब रुपये का मुकदमा अभी रुक गया है। दरअसल, जूरी के एक सदस्य की गलती के चलते लॉस एंजिल्स के जज ने इसे 'गलत मुकदमा' घोषित कर दिया है।

यह मामला क्रिस की पूर्व साफ-सफाई की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त मारिया अविला ने दायर किया था। मारिया का कहना है कि दिसंबर, 2020 में क्रिस के घर पर उनके कुत्ते 'हेड्स' ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और वे सदमे में चली गईं।