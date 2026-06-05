श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' का दमदार टीजर जारी

लेखन ज्योति सिंह 02:57 pm Jun 05, 202602:57 pm

क्या है खबर?

श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' का ऐलान इस साल अप्रैल में हुआ था। 5 जून को फिल्म का दमदार टीजर जारी कर दिया गया है, जो शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। चेट्टन डीके द्वारा निर्देशित और सागर बी शिंदे द्वारा निर्मित-लिखित यह फिल्म खाद्य पदार्थों में मिलावट के गंभीर मुद्दे को उठाती है। यह फिल्म कीटनाशकों व रसायनों के दुरुपयोग और उससे जुड़े घोटालों को उजागर करने का वादा करती है।