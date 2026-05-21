श्रेयस तलपड़े की फिल्म का पोस्टर जारी

श्रेयस तलपड़े लेकर आए 'द इंडिया स्टोरी', जानिए कब देगी सिनेमाघरों में दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 11:54 am May 21, 202611:54 am

क्या है खबर?

श्रेयस तलपड़े इन दिनों कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'गोलमाल 5' में व्यस्त चल रहे हैं। इस दौरान उनकी एक और नई फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' चर्चा में है, जिसका ऐलान पिछले महीने किया गया था। इसमें उनके साथ साउथ अभिनेत्री काजल अग्रवाल नजर आएंगी, जो 'सिंघम' और 'सिकंदर' जैसी फिल्मों से हिंदी दर्शकों की चहेती बन चुकी हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय ड्रामा पर आधारित श्रेयस की इस फिल्म का नया पोस्टर जारी किया गया है। साथ में रिलीज तारीख भी आई है।