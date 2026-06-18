'द इंडिया स्टोरी' का पहला लुक पोस्टर जारी, श्रेयस तलपड़े-काजल अग्रवाल के किरदारों का खुलासा

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खाद्य पदार्थों के गंभीर मुद्दे को उठाती है फिल्म

'द इंडिया स्टोरी' के पोस्टर में श्रेयस एक हताश पिता के किरदार में नजर आए हैं, जो अपनी बीमार बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश में लगा है। काजल एक महिला वकील के किरदार में हैं। ऐसा लगता है कि फिल्म में वह अभिनेता के किरदार की इंसाफ की लड़ाई में उनका साथ देंगी। फिल्म खाद्य पदार्थों में मिलावट, रसायनों के दुरुपयोग और उससे जुड़े घोटालों को दिखाएगी। यह 24 जुलाई, 2026 को हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज होगी।