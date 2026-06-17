फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी

श्रेयस तलपड़े की फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, निर्माताओं को नोटिस जारी

लेखन ज्योति सिंह 07:07 pm Jun 17, 202607:07 pm

क्या है खबर?

श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की आगामी फिल्म 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइज़न इन प्रोग्रेस' रिलीज से पहले कानूनी पचड़े का सामना कर रही है। जी स्टूडियोज, MIG प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज एलएलपी और फिल्म निर्माताओं के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। 15 जून को यह नोटिस एग्री बिजनेस सेंटर के मालिक भावेश सोढ़ा के वकील हिरण्य पांडे ने भेजा है। आरोप है कि फिल्म के टीजर में भारतीय कृषि के बारे में भ्रामक, मानहानिकारक और अप्रमाणित दावे किए गए हैं।