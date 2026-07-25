20 करोड़ की 'द इंडिया स्टोरी' का बॉक्स ऑफिस पर खेल खत्म? पहले दिन कमाए सिर्फ इतने लाख

काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े अभिनीत फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' इस शुक्रवार सिनेमाघरों में तो आ गई, पर बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई।

कीटनाशकों से सेहत पर पड़ने वाले गंभीर असर जैसे बड़े मुद्दे पर बनी होने के बावजूद, फिल्म ने पहले दिन भारत में महज 16 लाख रुपये की नेट कमाई की। इतना ही नहीं, विदेशों में तो इसने एक भी पैसा नहीं कमाया।