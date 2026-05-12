कपूर परिवार की मुखिया ने बहू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खोला मोर्चा, आरके ट्रस्ट कब्जाने का आरोप

14 मई को रानी की अर्जी पर सुनवाई करेगा कोर्ट

रानी का आरोप है कि उनकी संपत्ति के अहम हिस्सों को जाली दस्तावेजों के जरिए ट्रस्ट में डाल दिया गया, ताकि उन्हें उनके वाजिब हक से वंचित किया जा सके। उन्होंने यह भी मांग की है कि 18 मई को होने वाली बोर्ड मीटिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए। उन्हें आशंका है कि इस बैठक में ऐसे नए डायरेक्टर नियुक्त किए जा सकते हैं, जिनका विवादित संपत्ति से सीधा संबंध है। इस बीच, संजय कपूर के बच्चे, जो अभिनेत्री करिश्मा कपूर से हैं, उनकी वसीयत को भी अदालत में चुनौती दे रहे हैं। इस वजह से मामला और भी पेचीदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 14 मई को रानी की अर्जी पर सुनवाई करेगा। साथ ही, कोर्ट ने सभी पक्षों से पहले इस विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की अपील की है।