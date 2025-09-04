'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' में दिखेंगे संजय दत्त और सुनील शेट्टी, सामने आया प्रोमो
क्या है खबर?
कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा का लोकप्रिय कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। तीसरे सीजन की शुरुआत से ही यह शो लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। इसके नए एपिसोड का इंतजार दर्शक बेसब्री से करते हैं। अब आखिरकार 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो वीडियो सामने आ गया है, जिसमें संजय दत्त और सुनील शेट्टी नजर आ रहे हैं।
प्रोमो
कब और कहां पाएंगे यह एपिसोड?
सामने आए प्रोमो में संजय और सुनील शो के होस्ट कपिल के साथ खूब मस्ती करते दिख रहे हैं। इस एपिसोड को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नेटफ्लिक्स ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'दो भाई, दोनों तबाही। संजय दत्त और सुनील शेट्टी इस फनीवार आ रहे हैं।' 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के इस धमाकेदार एपिसोड को आप 6 सितंबर को रात 8 बजे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
देखिए प्रोमो
Do bhai, dono tabahi. Sanjay Dutt and Suniel Shetty are arriving this Funnyvaar 💪🕺— Netflix India (@NetflixIndia) September 4, 2025
Watch them this Saturday, on The Great Indian Kapil Show, at 8pm, only on Netflix. pic.twitter.com/50ZWmAGbjO