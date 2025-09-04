'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का प्रोमो जारी (तस्वीर: एक्स/@NetflixIndia)

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' में दिखेंगे संजय दत्त और सुनील शेट्टी, सामने आया प्रोमो

लेखन दीक्षा शर्मा 05:44 pm Sep 04, 202505:44 pm

क्या है खबर?

कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा का लोकप्रिय कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। तीसरे सीजन की शुरुआत से ही यह शो लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। इसके नए एपिसोड का इंतजार दर्शक बेसब्री से करते हैं। अब आखिरकार 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो वीडियो सामने आ गया है, जिसमें संजय दत्त और सुनील शेट्टी नजर आ रहे हैं।