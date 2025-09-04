सनी लियोनी ने अब विक्रमादित्य मोटवानी से मिलाया हाथ, लगाएंगी विदेशी वेब सीरीज पर दांव
क्या है खबर?
पिछली बार अनन्या पांडे के साथ फिल्म 'CTRL' लेकर आए निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी अब एक नई वेब सीरज लेकर आ रहे हैं। खास बात ये है कि उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अभिनेत्री सनी लियोनी से हाथ मिलाया है। दोनाें मिलकर एक वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित होगी। सनी न सिर्फ इस सीरीज को विक्रमादित्य के साथ मिलकर बना रही हैं, बल्कि इसमें मुख्य भूमिका भी खुद ही निभाएंगी।
उत्साह
प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी उत्साहित हैं सनी
सनी की प्रोडक्शन कंपनी सनसिटी ने एक अंतरराष्ट्रीय वेब सीरीज़ के सह-निर्माण के लिए निर्माता विक्रमादित्य मोटवानी के साथ साझेदारी की है। यह सीरीज एक बायोपिक है, जिसके अधिकार सनसिटी ने खरीद लिए हैं। सनी ने इस पर कहा, "मैं इस सहयोग को लेकर बेहद उत्साहित हूं। यह बायोपिक एक ऐसी कहानी पर आधारित है जिसने मुझे वास्तव में बहुत प्रेरित किया है और मैं इसे लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।
उम्मीद
दुनियाभर के दर्शकों का ध्यान खींचेगी सीरीज
वेब सीरीज की कहानी से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन निर्माताओं को पूरा यकीन है कि ये दुनियाभर के दर्शकों को जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट का बजट बहुत बड़ा है और इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर वैश्विक दर्शकों को ध्यान में रखकर ही बनाया जा रहा है। विक्रमादित्य की बात करें तो वह पिछली बार वेब सीरीज 'द ब्लैक वारंट' लेकर आए थे, जिसे दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों से भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी।
निजी जिंदगी
पिछले दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा थीं सनी
सनी 3 बच्चों की मां हैं, लेकिन सनी और उनके पति डेनियल वेबर के लिए माता-पिता बनने का सफर आसान नहीं था। पिछले दिनों उन्होंने बताया था कि परिवार बनाने के सपने तक पहुंचने से पहले उन्हें कई उतार-चढ़ाव देखने पड़े। सोहा अली खान के पॉडकास्ट में सनी ने बताया था कि उन्होंने हमेशा सोचा था कि उनकी पहले एक लड़की होगी, लेकिन यह कामयाब नहीं हुआ, मेडिकल दिक्कतों की वजह से हमने अपनी 4 बच्चियां खो दी थीं।
आगामी प्राेजेक्ट
सनी की आने वाली फिल्में और सीरीज
सनी साउथ की फिल्म 'विस्ता विलेज' में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा हिमेश रेशमिया और प्रभुदेवा के साथ उनकी एक फिल्म आ रही है, जिसका नाम अभी तय नहीं हुआ है। सनी इसी साल दर्शकों के बीच आने वाली हिंदी फिल्म 'टेंट' में काम कर रही हैं। विक्रम भट्ट के साथ वेब सीरीज 'अनामिका' में काम कर चुकीं सनी उनकी सीरीज 'बीट्रेयल' में भी मुख्य भूमिका में दिखेंगी। इसी बीच सनी 'स्प्लिट्सविला 15' की मेजबानी भी जारी रखेंगी।