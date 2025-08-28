LOADING...
मनोरंजन की खबरें / 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' में दिखेंगे 'परम सुंदरी' के सितारे, सामने आया प्रोमो 
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो जारी (तस्वीर: एक्स/@NetflixIndia)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 28, 2025
05:37 pm
क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 29 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाने वाली है। दोनों सितारे इन दिनों फिल्म के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। अब सिद्धार्थ और जाह्नवी अपनी फिल्म 'परम सुंदरी' के प्रचार के सिलसिले में कपिल शो के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' में पहुंचने वाले हैं। इस शो का नया प्रोमो सामने आ गया है।

प्रोमो

कपिल के साथ मस्ती करते दिखे सितारे 

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के नए एपिसोड में सिद्धार्थ और जाह्नवी के अलावा संजय कपूर, मनजोत सिंह और इनायत वर्मा जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। पूरी स्टार कास्ट कपिल के साथ मस्ती करती दिख रही है। निर्माताओं ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ​​आपका दिल चुराने आ गए हैं।' इस एपिसोड को आप 19 जुलाई, 2025 को रात 8 बजे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

