पंजाबी गायक गुरु रंधावा को किया गया तलब, इस वजह से मचा बवाल

मामला

"जम्यां नु गुढ़ती च मलिता अफीम ऐ" पंक्ति को लेकर आपत्ति

रंधावा के गाने 'सिरा' के कथित आपत्तिजनक बोल के खिलाफ दर्ज शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। एडवोकेट गुरवीर सिंह ढिल्लों के अनुसार, समराला निवासी राजदीप सिंह मान ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। याचिकाकर्ता ने गाने की एक पंक्ति "जम्यां नु गुढ़ती च मलिता अफीम ऐ" पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि "गुढ़ती" शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक तरीके से किया गया है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इस शब्द का विशेष महत्व है।