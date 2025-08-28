LOADING...
पंजाबी गायक गुरु रंधावा को किया गया तलब, इस वजह से मचा बवाल
लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 28, 2025
05:14 pm
पंजाबी गायक गुरु रंधावा से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे उनके प्रशंसक परेशान हो जाएंगे। दरअसल, रंधावा हाल ही में रिलीज हुए अपने नए गाने 'सिरा' को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। पंजाब के लुधियाना जिले के कस्बा समराला की अदालत ने गायक को समन जारी किया है। उन्हें आगामी 2 सितंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं।

रंधावा के गाने 'सिरा' के कथित आपत्तिजनक बोल के खिलाफ दर्ज शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। एडवोकेट गुरवीर सिंह ढिल्लों के अनुसार, समराला निवासी राजदीप सिंह मान ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। याचिकाकर्ता ने गाने की एक पंक्ति "जम्यां नु गुढ़ती च मलिता अफीम ऐ" पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि "गुढ़ती" शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक तरीके से किया गया है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इस शब्द का विशेष महत्व है।

एडवोकेट ढिल्लों ने बताया कि गायक को पहले एक कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसमें या तो गीत को हटाने या उसके बारे में स्पष्टिकरण देने की मांग की गई थी। हालांकि, जब मामला नहीं सुलझा तो इसे अदालत तक ले जाया गया। इसके बाद गायक को समन जारी कर दिया गया है। अब गायक को 2 सितंबर को समराला अदालत में पेश होना होगा, जहां इस मामले की सुनवाई होगी।