उर्वशी रौतेला ने प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट कॉपी करने के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, देखें वीडियो

उर्वशी रौतेला ने प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट कॉपी करने के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, देखें वीडियो
क्या है खबर?
अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का विवादों से काफी गहरा नाता है। वजह जो भी हो, लेकिन लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना नहीं भूलते हैं। हालिया वाक्या उस वक्त देखने को मिला जब उन पर प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट कॉपी करने का आरोप लगा। निक्की द्वारा हयात कॉउचर के लिए रैंप वॉक करने पहुंची उर्वशी से जब इन आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बातों को घुमाकर जवाब देने की कोशिश की। आइए देखें अभिनेत्री की प्रतिक्रिया।
बयान
कॉपी-पेस्ट के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
प्रियंका की इंस्टाग्राम स्टोरी को कॉपी करने के आरोपाें पर उर्वशी ने कहा, "मुझे लगता है कि आप लोगों के पास इन चीजों पर समय बर्बाद करने का वक्त है। मुझे लगता है कि कोई इस पर ध्यान नहीं देता। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है।" प्रियंका को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने की बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा, "गांधी जयंती के दिन हर कोई बधाई देता है। दशहरा पर बधाई देता है। मैंने भी बधाई दी थी।"
October 6, 2025
आरोप
एक जैसी पोस्ट कर रही थीं अभिनेत्री
दरअसल, पिछले दिनों प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्राइमेटोलोजिस्ट जेन गुडाल को श्रद्धांजलि दी थी। उनकी दूसरी पोस्ट में दशहरा का बधाई संदेश और तीसरी पोस्ट में गांधी जयंती का बधाई संदेश था। अभिनेत्री की इन पोस्ट को उर्वशी ने हूबहू अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कॉपी करते हुए पोस्ट कर दिया था। जैसे ही उर्वशी की पोस्ट पर लोगों का ध्यान गया तो उन्होंने बिना एक मिनट गंवाए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया था।