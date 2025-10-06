उर्वशी रौतेला ने काॅपी पेस्ट के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@urvashirautela)

उर्वशी रौतेला ने प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट कॉपी करने के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 04:00 pm Oct 06, 202504:00 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का विवादों से काफी गहरा नाता है। वजह जो भी हो, लेकिन लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना नहीं भूलते हैं। हालिया वाक्या उस वक्त देखने को मिला जब उन पर प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट कॉपी करने का आरोप लगा। निक्की द्वारा हयात कॉउचर के लिए रैंप वॉक करने पहुंची उर्वशी से जब इन आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बातों को घुमाकर जवाब देने की कोशिश की। आइए देखें अभिनेत्री की प्रतिक्रिया।