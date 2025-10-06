शेयर बाजार आज भी बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 582 अंक ऊपर 

शेयर बाजार आज भी बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 582 अंक ऊपर
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (6 अक्टूबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 582 अंक की बढ़त के साथ आज 81,790.12 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 183 अंक चढ़कर 25,077.65 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 202 अंक की बढ़त के साथ 16,402.70 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज फोर्टिस हेल्थ, मैक्स हेल्थकेयर और FSN E-Co नायका ने क्रमशः 7.50 फीसदी, 6.59 फीसदी और 6.36 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। BSE-लिमिटेड और दिल्लीवरी के शेयरों में भी क्रमशः 5.95 फीसदी और 5.79 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वोडाफोन-आइडिया, सम्मान कैपिटल, एवेन्यू सुपरमार्ट, कल्याण ज्वेलर्स और CG कंज्यूमर क्रमशः 3.97 फीसदी, 3.08 फीसदी, 2.64 फीसदी, 2.10 फीसदी और 2.08 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत हुई कम
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.19 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.49 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।