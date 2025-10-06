शेयर बाजार आज भी बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 582 अंक ऊपर 

टॉप गेनर्स में आज फोर्टिस हेल्थ, मैक्स हेल्थकेयर और FSN E-Co नायका ने क्रमशः 7.50 फीसदी, 6.59 फीसदी और 6.36 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। BSE-लिमिटेड और दिल्लीवरी के शेयरों में भी क्रमशः 5.95 फीसदी और 5.79 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वोडाफोन-आइडिया , सम्मान कैपिटल, एवेन्यू सुपरमार्ट, कल्याण ज्वेलर्स और CG कंज्यूमर क्रमशः 3.97 फीसदी, 3.08 फीसदी, 2.64 फीसदी, 2.10 फीसदी और 2.08 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.19 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.49 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।