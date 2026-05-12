जैकी श्रॉफ की फिल्म 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' का ट्रेलर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

ट्रेलर

मजेदार है 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' का ट्रेलर, इसी महीने आएगी फिल्म

ट्रेलर की शुरुआत जैकी के वॉयसओवर से होती है जो कहते हैं, "मां कहती थीं, जब मौका मिले तो पीछे नहीं हटना।" यहीं से पोते की कल्पनाओं की दुनिया जन्म लेती है, जो अपने दोस्तों को बताता है कि उसके दादाजी एक एलियन हैं। पोते की कल्पनाओं पर खरा उतरने के लिए जैकी भी झूठ के पुलिंदे बांधते हुए नजर आते हैं। फिल्म 29 मई को रिलीज होगी। इसमें प्रतीक बब्बर, दुर्गेश कुमार, भाग्यश्री और रघुवीर यादव जैसे सितारे हैं।