YRF के 'अल्फा' ट्रेलर में ऋतिक रोशन की झलक ने फैंस को चौंकाया, क्या स्पाई यूनिवर्स में होगा बड़ा मेल? मनोरंजन Jun 17, 2026

'अल्फा' फिल्म का ट्रेलर आते ही दर्शक उसकी खूब चर्चा कर रहे हैं। ट्रेलर में 2:27 मिनट पर एक छोटा सा दृश्य आता है, जिसमें एक शख्स हुडी पहने दिखता है।

उसकी आंखें ऋतिक रोशन के 'वॉर' फिल्म वाले कबीर की आंखों से काफी मिलती-जुलती हैं। बस इसी छोटे से पल ने YRF स्पाई यूनिवर्स के आपस में जुड़ने की अटकलों को हवा दे दी है।

इससे आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर इस एक्शन से भरपूर फिल्म का इंतजार और भी दिलचस्प हो गया है।