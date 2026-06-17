YRF के 'अल्फा' ट्रेलर में ऋतिक रोशन की झलक ने फैंस को चौंकाया, क्या स्पाई यूनिवर्स में होगा बड़ा मेल?
'अल्फा' फिल्म का ट्रेलर आते ही दर्शक उसकी खूब चर्चा कर रहे हैं। ट्रेलर में 2:27 मिनट पर एक छोटा सा दृश्य आता है, जिसमें एक शख्स हुडी पहने दिखता है।
उसकी आंखें ऋतिक रोशन के 'वॉर' फिल्म वाले कबीर की आंखों से काफी मिलती-जुलती हैं। बस इसी छोटे से पल ने YRF स्पाई यूनिवर्स के आपस में जुड़ने की अटकलों को हवा दे दी है।
इससे आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर इस एक्शन से भरपूर फिल्म का इंतजार और भी दिलचस्प हो गया है।
'अल्फा' YRF की है पहली महिला-प्रधान फिल्म
शिव रावेल के निर्देशन में बनी 'अल्फा' YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-प्रधान फिल्म है।
ट्रेलर में आलिया को सीता के किरदार में दिखाया गया है, जहां वो बॉबी देओल के साथ एक खुफिया मिशन के लिए ट्रेनिंग लेती दिख रही हैं।
फिल्म में कुछ जबरदस्त आमने-सामने की लड़ाई और 'अग्नि परीक्षा' जैसे पौराणिक संदर्भ भी हैं।
अनिल कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।