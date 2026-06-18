कब और कहां देख सकते हैं इंद्रंस की फिल्म 'आशान'?

क्या है फिल्म 'आशान' की कहानी?

फिल्म आनंदन नाम के एक VFX तकनीशियन की कहानी बताती है, जो सिनेमा में बड़ा मुकाम हासिल करने की उम्मीद से कोच्चि आता है।

वहां वह एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है और 'आशान' से उसकी मुलाकात होती है। इसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है, जिसमें भावनाओं और कॉमेडी का खूबसूरत तालमेल देखने को मिलता है।

अलग-अलग पीढ़ियों के ये 2 सपने देखने वाले अपनी साझा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साथ आते हैं। इस फिल्म में जोमन जोथिर, शोबी थिलकन, मदन गौरी और बिबिन पेरुम्पल्ली भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

सन NXT ने इसे 'भाग्य द्वारा निर्देशित कहानी' बताया है। अगर आपको सपनों का पीछा करने वाली फिल्में पसंद हैं, तो 19 जून से सन NXT पर 'आशान' देखना न भूलें।