कब और कहां देख सकते हैं इंद्रंस की फिल्म 'आशान'?
अगर आप दिल को छूने वाली और मजेदार कहानी देखना चाहते हैं, तो 'आशान' आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है।
इंद्रंस अभिनीत यह मलयालम कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 19 जून से सन NXT पर स्ट्रीम हो रही है। जॉन पॉल जॉर्ज ने इसे लिखा और निर्देशित किया है।
इसकी कहानी ऐसे किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें फिल्मों से बहुत लगाव है। फिल्म में इंद्रंस ने 'आशान' का किरदार निभाया है, जो एक बुजुर्ग फिल्म प्रेमी है और कहानी के भीतर उन्हें प्यार से 'मार्लन ब्रांडो' कहा जाता है।
क्या है फिल्म 'आशान' की कहानी?
फिल्म आनंदन नाम के एक VFX तकनीशियन की कहानी बताती है, जो सिनेमा में बड़ा मुकाम हासिल करने की उम्मीद से कोच्चि आता है।
वहां वह एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है और 'आशान' से उसकी मुलाकात होती है। इसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है, जिसमें भावनाओं और कॉमेडी का खूबसूरत तालमेल देखने को मिलता है।
अलग-अलग पीढ़ियों के ये 2 सपने देखने वाले अपनी साझा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साथ आते हैं। इस फिल्म में जोमन जोथिर, शोबी थिलकन, मदन गौरी और बिबिन पेरुम्पल्ली भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।
सन NXT ने इसे 'भाग्य द्वारा निर्देशित कहानी' बताया है। अगर आपको सपनों का पीछा करने वाली फिल्में पसंद हैं, तो 19 जून से सन NXT पर 'आशान' देखना न भूलें।