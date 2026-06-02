जैकी श्रॉफ की पहचान हुई हमेशा के लिए सुरक्षित, दिल्ली हाई कोर्ट ने इन पर भी लगाई लगाम
दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकी श्रॉफ के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस आदेश से अब उनका नाम, आवाज और उनकी पहचान से जुड़े सभी गुण हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे।
इसमें उनके मशहूर उपनाम 'भिड़ू' और 'जग्गू दादा' भी शामिल हैं, जिन्हें उनकी इजाजत के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यह सुरक्षा सिर्फ असल दुनिया में ही नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगी।
इसमें AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और मेटावर्स जैसे नए माध्यम भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि कोई भी उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करके कमाई नहीं कर पाएगा।
अमिताभ बच्चन और सलमान खान भी चाहते हैं अपनी पहचान की सुरक्षा
अदालत ने यह फैसला तब सुनाया, जब पहले भी कुछ ऐसे मामले सामने आए थे। इनमें या तो संबंधित लोगों ने विवादित सामग्री हटा ली थी, या अदालत के बाहर ही समझौता कर लिया था।
अब जज ने इस तरह के मामलों के लिए इन सुरक्षा नियमों को औपचारिक रूप दे दिया है। यह फैसला सिर्फ जैकी से जुड़ा नहीं है। अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे बड़े सितारे भी अपनी पहचान को गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
दरअसल, आज के टेक्नोलॉजी के दौर में किसी की भी पहचान को कॉपी करना या उसका गलत इस्तेमाल करना बेहद आसान हो गया है।
ऐसे में, डिजिटल दुनिया में किसी की भी पहचान का इस्तेमाल करने से पहले उसकी इजाजत लेना बहुत जरूरी है।