जैकी श्रॉफ की पहचान हुई हमेशा के लिए सुरक्षित, दिल्ली हाई कोर्ट ने इन पर भी लगाई लगाम

अमिताभ बच्चन और सलमान खान भी चाहते हैं अपनी पहचान की सुरक्षा

अदालत ने यह फैसला तब सुनाया, जब पहले भी कुछ ऐसे मामले सामने आए थे। इनमें या तो संबंधित लोगों ने विवादित सामग्री हटा ली थी, या अदालत के बाहर ही समझौता कर लिया था।

अब जज ने इस तरह के मामलों के लिए इन सुरक्षा नियमों को औपचारिक रूप दे दिया है। यह फैसला सिर्फ जैकी से जुड़ा नहीं है। अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे बड़े सितारे भी अपनी पहचान को गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

दरअसल, आज के टेक्नोलॉजी के दौर में किसी की भी पहचान को कॉपी करना या उसका गलत इस्तेमाल करना बेहद आसान हो गया है।

ऐसे में, डिजिटल दुनिया में किसी की भी पहचान का इस्तेमाल करने से पहले उसकी इजाजत लेना बहुत जरूरी है।