संचिता उगले की मौत ने टीवी इंडस्ट्री को झकझोरा, मानसिक स्वास्थ्य पर फिर से छिड़ी बहस

स्मिता ने दी मानसिक स्वास्थ्य की सलाह

अभिनेत्री स्मिता बंसल ने लोगों को अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता देने की सलाह दी।

उन्होंने कहा, 'इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए बहुत मोटे चमड़े का होना पड़ता है, लेकिन सिर्फ मजबूती काफी नहीं है। हमारा काम बहुत तनावपूर्ण है और मानसिक सुकून भी उतना ही जरूरी है, जो भी हो जाए, सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि 'मैं जीना चाहती हूं'।'

संचिता की करीबी दोस्त सर्वम कुलकर्णी ने एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने संचिता को अपनी राखी बहन बताया।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उनकी मौत के हालात पर अटकलें न लगाएं और जांच को अपने तरीके से आगे बढ़ने दें।