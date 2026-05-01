'द क्राउन' का प्रीक्वल तैयार, नेटफ्लिक्स पर फिर दिखेगा राजशाही का जलवा मनोरंजन May 01, 2026

नेटफ्लिक्स की कल्ट सीरीज 'द क्राउन' अब अपने प्रीक्वल के साथ वापसी कर रही है। ये नई कहानी 1901 में महारानी विक्टोरिया के निधन से शुरू होकर 1947 में एलिजाबेथ II की शादी तक का सफर तय करेगी। इसमें दर्शकों को विश्व युद्ध, विंडसर हाउस की शुरुआत और ब्रिटिश राजशाही के वो बड़े फैसले देखने को मिलेंगे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। अगर आपको शाही ड्रामा पसंद है तो ये सीरीज आपका दिन बना देगी।