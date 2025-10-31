'द कॉन्ज्यूरिंग' का आएगा प्रीक्वल

'द कॉन्ज्यूरिंग' का आएगा प्रीक्वल, डर की दहशत से लड़ने फिर लौटेंगे एड और लॉरेन वॉरेन

लेखन ज्योति सिंह 11:20 am Oct 31, 202511:20 am

क्या है खबर?

दुनियाभर में डर से दहशत फैला चुकी हॉलीवुड सुपरहिट फ्रेंचाइजी फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग' से जुड़ा ताजा अपडेट आया है, जो भूतिया फिल्मों के दीवानों को उत्साहित कर देगा। वार्नर ब्रदर्स और न्यू लाइन ने मिलकर 'द कॉन्ज्यूरिंग' के प्रीक्वल पर काम शुरू कर दिया है, जिससे साफ है कि कॉन्ज्यूरिंग की दुनिया आपका पीछा अभी नहीं छोड़ेगी। दरअसल, प्रीक्वल के जरिए फिल्म निर्माता प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन के शुरुआती दिनों को फिल्मी पर्दे पर दर्शाना चाहते हैं।