'द कॉन्ज्यूरिंग' का आएगा प्रीक्वल, डर की दहशत से लड़ने फिर लौटेंगे एड और लॉरेन वॉरेन

'द कॉन्ज्यूरिंग' का आएगा प्रीक्वल, डर की दहशत से लड़ने फिर लौटेंगे एड और लॉरेन वॉरेन
क्या है खबर?
दुनियाभर में डर से दहशत फैला चुकी हॉलीवुड सुपरहिट फ्रेंचाइजी फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग' से जुड़ा ताजा अपडेट आया है, जो भूतिया फिल्मों के दीवानों को उत्साहित कर देगा। वार्नर ब्रदर्स और न्यू लाइन ने मिलकर 'द कॉन्ज्यूरिंग' के प्रीक्वल पर काम शुरू कर दिया है, जिससे साफ है कि कॉन्ज्यूरिंग की दुनिया आपका पीछा अभी नहीं छोड़ेगी। दरअसल, प्रीक्वल के जरिए फिल्म निर्माता प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन के शुरुआती दिनों को फिल्मी पर्दे पर दर्शाना चाहते हैं।
अपडेट
'द कॉन्ज्यूरिंग' के निर्माण का काम जारी
वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द कॉन्ज्यूरिंग' का प्रीक्वल बनाने के लिए शॉर्ट फिल्म निर्देशक रॉड्रिग हुआर्ट, इस फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। फिल्म के सह-लेखक इयान गोल्डबर्ग प्रीक्वल की कहानी लिखने के लिए वापस आ रहे हैं। बता दें कि इयान, 'द नन II' (2023) और 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' (2025) समेत इसकी पिछली किस्तों की कहानी भी लिख चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स अपनी कहानी को आगे बढ़ाना चाहता है।
कास्ट
नए चेहरों को दी जाएगी जिम्मेदारी
'द कॉन्ज्यूरिंग' के प्रीक्वल में एड और लॉरेन की शुरुआती जांच-पड़ताल दिखाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि दर्शक फिल्म में, अभिनेत्री वेरा फार्मिगा और पैट्रिक विल्सन को लोरेन और एड के किरदार में नहीं देख सकेंगे। प्रीक्वल की कहानी को नए चेहरों के साथ परोसा जाएगा। बता दें कि 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' 5 सितंबर, 2025 को रिलीज हुआ था। इससे पहले, 'द कॉन्ज्यूरिंग', 'द कॉन्ज्यूरिंग 2' और 'द कॉन्ज्यूरिंग: द डेविल मेड मी डू इट' आ चुकी है।