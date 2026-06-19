रद्द होने के बाद भी 'द बोरोज' ने मचाई धूम, एक हफ्ते में 1.2 अरब मिनट का दर्ज किया रिकॉर्ड

50 से कम उम्र के दर्शक 'द बोरोज' की तरफ खिंचे

खास बात यह है कि रिटायरमेंट कम्युनिटी पर आधारित होने के बावजूद, 'द बोरोज' ने 50 साल से कम उम्र के दर्शकों को अपनी ओर खूब आकर्षित किया।

इस सीरीज की शुरुआत 5.6 अरब व्यूज के साथ हुई और पहले पूरे हफ्ते में यह 95 लाख तक पहुंच गया।

यह नेटफ्लिक्स की टॉप 10 अंग्रेजी भाषा सीरीज में शामिल रही, लेकिन अगले हफ्ते इसके व्यूज गिरकर 3.7 अरब रह गए।