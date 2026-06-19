रद्द होने के बाद भी 'द बोरोज' ने मचाई धूम, एक हफ्ते में 1.2 अरब मिनट का दर्ज किया रिकॉर्ड
नेटफ्लिक्स की साइ-फाइ सीरीज 'द बोरोज' को रद्द होने के बाद दर्शक संख्या में भारी उछाल आया।
21 मई, 2026 को रिलीज हुई इस सीरीज को सिर्फ एक हफ्ते में 1.2 अरब मिनट देखा गया। यह उछाल तब देखा गया जब दर्शकों को पता चला कि इसका दूसरा सीजन नहीं बनेगा।
50 से कम उम्र के दर्शक 'द बोरोज' की तरफ खिंचे
खास बात यह है कि रिटायरमेंट कम्युनिटी पर आधारित होने के बावजूद, 'द बोरोज' ने 50 साल से कम उम्र के दर्शकों को अपनी ओर खूब आकर्षित किया।
इस सीरीज की शुरुआत 5.6 अरब व्यूज के साथ हुई और पहले पूरे हफ्ते में यह 95 लाख तक पहुंच गया।
यह नेटफ्लिक्स की टॉप 10 अंग्रेजी भाषा सीरीज में शामिल रही, लेकिन अगले हफ्ते इसके व्यूज गिरकर 3.7 अरब रह गए।
क्या है इस सीरीज में खास?
जेफ्री एडिस और विल मैथ्यूज ने 'द बोरोज' को बनाया है। इसके पीछे 'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीरीज के भी कुछ जाने-माने लोग शामिल हैं।
यह सीरीज बुजुर्गों के एक ग्रुप की कहानी बताती है, जो सुपरनेचुरल खतरों का सामना करते हैं।
इसमें अल्फ्रेड मोलिना, जीना डेविस और अल्फ्रे वुडार्ड जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं।