राम चरण की 'पेड्डी' की रुकी तेलंगाना में बुकिंग, पर दुनिया भर में कमा डाले इतने करोड़

'पेड्डी' ने किया इतने करोड़ रुपए का प्री-रिलीज बिजनेस

दूसरी तरफ, आंध्र प्रदेश में प्रशंसकों के लिए बुकिंग्स खुल गई है। वहां सरकार ने टिकटों की कीमतें बढ़ाने और अतिरिक्त शो चलाने की इजाजत दे दी है।

फिल्म 'पेड्डी' विदेशों में भी अपनी धाक जमा रही है, अकेले नॉर्थ अमेरिका से ही इसने 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।

तेलंगाना में चल रही इस देरी के बावजूद, फिल्म का कुल प्री-रिलीज बिजनेस दुनिया भर में 218 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है, जिससे रिलीज के दिन की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।