राम चरण की 'पेड्डी' की रुकी तेलंगाना में बुकिंग, पर दुनिया भर में कमा डाले इतने करोड़
राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' इस गुरुवार को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। हालांकि, तेलंगाना में फिल्म की एडवांस बुकिंग्स पर अभी रोक लगी हुई है।
दरअसल, सरकार फिल्म के टिकटों की कीमतें बढ़ाने और खास शो चलाने की इजाजत देने पर विचार कर रही है।
इस अड़चन के बावजूद, 'पेड्डी' ने 2 जून, 2026 की सुबह 10 बजे तक देश भर की एडवांस बुकिंग्स से 4 करोड़ रुपये से ज्यादा बटोर लिए हैं।
'पेड्डी' ने किया इतने करोड़ रुपए का प्री-रिलीज बिजनेस
दूसरी तरफ, आंध्र प्रदेश में प्रशंसकों के लिए बुकिंग्स खुल गई है। वहां सरकार ने टिकटों की कीमतें बढ़ाने और अतिरिक्त शो चलाने की इजाजत दे दी है।
फिल्म 'पेड्डी' विदेशों में भी अपनी धाक जमा रही है, अकेले नॉर्थ अमेरिका से ही इसने 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।
तेलंगाना में चल रही इस देरी के बावजूद, फिल्म का कुल प्री-रिलीज बिजनेस दुनिया भर में 218 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है, जिससे रिलीज के दिन की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।