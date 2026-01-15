प्रियंका चोपड़ा की 'द ब्लफ' का ट्रेलर जारी, परिवार के खातिर समुद्र डाकू बनीं अभिनेत्री

प्रतिक्रिया

'द ब्लफ' का ट्रेलर देखकर लोगों को याद आई 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन'

'द ब्लफ' के ट्रेलर में प्रियंका का हिंसक रूप दिखता है जो परिवार की सुरक्षा के लिए समुद्री डाकुओं से लड़ती है। उनकी तलवारबाजी और एक्शन रोंगटे खड़े करते हैं। ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'वाह, एक R-रेटेड पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन।' दूसरे ने लिखा, 'कार्ल और प्रियंका को देखते ही मैं मुग्ध हो गया।' एक ने लिखा, 'प्रियंका ने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया।' यह फिल्म 25 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।