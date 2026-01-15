प्रियंका चोपड़ा की 'द ब्लफ' का ट्रेलर जारी, परिवार के खातिर समुद्र डाकू बनीं अभिनेत्री

प्रियंका चोपड़ा की 'द ब्लफ' का ट्रेलर जारी, परिवार के खातिर समुद्र डाकू बनीं अभिनेत्री
क्या है खबर?
ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा हमेशा से अपने दमदार प्रदर्शन के बलबूते लोगों को दंग कर देती हैं। इस बार भी उन्हें कुछ ऐसा ही करते देखा जाएगा। अभिनेत्री की आगामी फिल्म 'द ब्लफ' का ट्रेलर जारी किया जा चुका है। इसमें पहली बार उनके किरदार एर्सेल 'ब्लडी मैरी' बॉडेन की झलक देखने को मिली है। 18वीं सदी की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में अभिनेता कार्ल अर्बन भी हैं, जिनके साथ प्रियंका का जबरदस्त एक्शन ट्रेलर में दिखाई दिया है।
प्रतिक्रिया
'द ब्लफ' का ट्रेलर देखकर लोगों को याद आई 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन'
'द ब्लफ' के ट्रेलर में प्रियंका का हिंसक रूप दिखता है जो परिवार की सुरक्षा के लिए समुद्री डाकुओं से लड़ती है। उनकी तलवारबाजी और एक्शन रोंगटे खड़े करते हैं। ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'वाह, एक R-रेटेड पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन।' दूसरे ने लिखा, 'कार्ल और प्रियंका को देखते ही मैं मुग्ध हो गया।' एक ने लिखा, 'प्रियंका ने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया।' यह फिल्म 25 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'द ब्लफ' का ट्रेलर
This only ends with the sand soaked in blood 🔥#TheBluffOnPrime, New Movie, Feb 25 pic.twitter.com/4kvkCvC8J7— prime video IN (@PrimeVideoIN) January 14, 2026