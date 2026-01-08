'द ब्लफ' से प्रियंका चोपड़ा का पोस्टर जारी

प्रियंका चोपड़ा 'द ब्लफ' में दिखाएंगी खूनी खेल, दमदार पोस्टर हुआ जारी

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उससे पहले अभिनेत्री ने प्रशंसकों को तोहफा देते हुए आगामी फिल्म 'द ब्लफ' का ऐलान किया है। फिल्म से अपनी पहली झलक भी जारी कर दी है। फिल्म का निर्माण रूसो ब्रदर्स ने मिलकर किया है, जबकि निर्देशन फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने किया है। 'द ब्लफ' की कहानी 18वीं सदी की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें प्रियंका, एर्सेल बॉडेन नाम का किरदार निभा रही हैं।