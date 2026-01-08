LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / प्रियंका चोपड़ा 'द ब्लफ' में दिखाएंगी खूनी खेल, दमदार पोस्टर हुआ जारी
लेखन ज्योति सिंह
Jan 08, 2026
10:15 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उससे पहले अभिनेत्री ने प्रशंसकों को तोहफा देते हुए आगामी फिल्म 'द ब्लफ' का ऐलान किया है। फिल्म से अपनी पहली झलक भी जारी कर दी है। फिल्म का निर्माण रूसो ब्रदर्स ने मिलकर किया है, जबकि निर्देशन फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने किया है। 'द ब्लफ' की कहानी 18वीं सदी की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें प्रियंका, एर्सेल बॉडेन नाम का किरदार निभा रही हैं।

प्रतिक्रिया

'द ब्लफ' में प्रियंका की पहली झलक देखकर लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

'द ब्लफ' के पोस्टर में प्रियंका का खूंखार अवतार देखने को मिल रहा है। हाथ में तलवार लेकर वह तबाही मचाने को तैयार हैं। फिल्म 'ब्लड मैरी' नाम से मशहूर समुद्री डाकू से इंस्पायर है। पोस्टर देखकर एक यूजर ने लिखा, 'सचमुच तबाही मचाने के लिए तैयार है।' दूसरे ने लिखा, 'वाह, ये तो जबरदस्त है!' वहीं अन्य लोग अभिनेत्री को फिल्म के लिए बधाई दे रहे हैं। फिल्म 25 फरवरी, 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी।

