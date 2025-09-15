बॉक्स ऑफिस: 'द बंगाल फाइल्स' की कमाई में मामूली बढ़त, 10वें दिन रहा ऐसा हाल
क्या है खबर?
विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 दिन पूरे हो गए हैं। इस राजनीतिक ड्रामा फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन दर्शकों ने इसे सिरे से नकार दिया है। पहले दिन से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के लिए तरसती नजर आ रही है। हालांकि, वीकेंड पर फिल्म के कारोबार में मामूली इजाफा देखने को मिला। आइए जानें 'द बंगाल फाइल्स' ने 10वें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कारोबार
'द बंगाल फाइल्स' ने 10 दिन में कमाए 14.1 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'द बंगाल फाइल्स' ने अपनी रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को 1.1 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह 10 दिन में इस फिल्म ने 14.1 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इस फिल्म को बनाने में 50 करोड़ रुपये लगे हैं। अब तक की इस फिल्म की कमाई निराशाजनक रही है। ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म को जल्द सिनेमाघरों से हटाया जाएगा।
कहानी
फिल्म में दिख रहे ये कलाकार
'द बंगाल फाइल्स' 1940 के दशक में पश्चिम बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दर्शाती है, जिसमें डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली के भयावह दंगों के दुखद परिणामों को पर्दे पर लाया गया है। विवेक ने न सिर्फ फिल्म का निर्देशन किया है, बल्कि वह इसके लेखक भी हैं। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, सिमरत कौर, अनुपम खेर, शाश्वत चटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती, पुनीत इस्सर और सौरव दास जैसे कलाकार अहम भूमिका निभा रहे हैं।