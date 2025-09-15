'द बंगाल फाइल्स' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: एक्स/@ZeeStudios_)

बॉक्स ऑफिस: 'द बंगाल फाइल्स' की कमाई में मामूली बढ़त, 10वें दिन रहा ऐसा हाल

लेखन दीक्षा शर्मा 12:09 pm Sep 15, 202512:09 pm

क्या है खबर?

विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 दिन पूरे हो गए हैं। इस राजनीतिक ड्रामा फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन दर्शकों ने इसे सिरे से नकार दिया है। पहले दिन से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के लिए तरसती नजर आ रही है। हालांकि, वीकेंड पर फिल्म के कारोबार में मामूली इजाफा देखने को मिला। आइए जानें 'द बंगाल फाइल्स' ने 10वें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।