आलिया भट्ट के 'अल्फा' टीजर में दिखा RRR की 'सीता' का गहरा संबंध, फैंस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी
आलिया भट्ट की नई स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' का टीजर रिलीज हो गया है। फैंस ने तुरंत इसमें उनकी 2022 की सुपरहिट फिल्म 'RRR' से जुड़ा एक खास संबंध ढूंढ निकाला है।
दरअसल, दोनों फिल्मों में आलिया के किरदार का नाम 'सीता' है। हालांकि, 'अल्फा' के टीजर में 'सीता' नाम सीधे तौर पर नहीं बोला गया है।
बल्कि, टीजर के आखिर में एक दीवार पर माचिस की तीलियों से 'सीता' नाम लिखा हुआ दिखाया गया है। यह देखकर 'RRR' में उनके किरदार 'सीता' के साथ इसका जुड़ाव साफ दिखता है।
'अल्फा' में देखने मिलेगा यह अनोखा मिश्रण
वैसे, 'सीता' नाम का भारतीय पौराणिक कथाओं में गहरा महत्व है, जो 'अल्फा' के इस संबंध को और भी दिलचस्प बना देता है।
यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 'अल्फा' जुलाई में रिलीज हो रही है, जबकि रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' (जिसमें वह भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं) उसके बाद आएगी।
जुलाई में सिनेमाघरों में आ रही 'अल्फा' में अलग-अलग रहस्य और रोमांच का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा।