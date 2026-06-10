आलिया भट्ट के 'अल्फा' टीजर में दिखा RRR की 'सीता' का गहरा संबंध, फैंस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी मनोरंजन Jun 10, 2026

आलिया भट्ट की नई स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' का टीजर रिलीज हो गया है। फैंस ने तुरंत इसमें उनकी 2022 की सुपरहिट फिल्म 'RRR' से जुड़ा एक खास संबंध ढूंढ निकाला है।

दरअसल, दोनों फिल्मों में आलिया के किरदार का नाम 'सीता' है। हालांकि, 'अल्फा' के टीजर में 'सीता' नाम सीधे तौर पर नहीं बोला गया है।

बल्कि, टीजर के आखिर में एक दीवार पर माचिस की तीलियों से 'सीता' नाम लिखा हुआ दिखाया गया है। यह देखकर 'RRR' में उनके किरदार 'सीता' के साथ इसका जुड़ाव साफ दिखता है।