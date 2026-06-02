सिनेमाघरों के लिए भी अब अकादमी ला रही 'मार्की लिस्ट', जानें क्या है ये?

आवेदन की आखिरी तारीख है 25 अगस्त, 2026

इस लिस्ट में शामिल होने के लिए सिनेमाघरों की कुछ शर्तें होंगी। उन्हें साल भर एक तय जगह पर खुला रहना होगा। इसके अलावा, स्थानीय समुदाय के साथ उनका गहरा जुड़ाव हो, वे फिल्मों को नए तरीकों से दिखाते हों, बेहतरीन साउंड और विजुअल क्वालिटी हो और फिल्म इतिहास के प्रति उनमें खास सम्मान हो।

आवेदन 25 अगस्त, 2026 तक किए जा सकते हैं। शुरुआती आवेदनकर्ताओं को 250 डॉलर का शुल्क देना होगा। चुने गए सिनेमाघरों को अकादमी की ओर से खास पहचान मिलेगी और उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसे वे अपने सिनेमाघर में गर्व से दिखा सकेंगे। यह पहल फिल्ममेकर जेसन रीटेनमैन के उन प्रयासों से प्रेरित है, जिनमें वे क्लासिक सिनेमाघरों को बचाने का काम कर रहे हैं।

इसका मुख्य मकसद सिनेमा संस्कृति को बढ़ावा देना है, खासकर ऐसे समय में जब महामारी के बाद भी कई सिनेमाघर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।