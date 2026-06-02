सिनेमाघरों के लिए भी अब अकादमी ला रही 'मार्की लिस्ट', जानें क्या है ये?
मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज अकादमी ने 'अकादमी मार्की लिस्ट' नाम की एक पहल शुरू की है। इसका मकसद उन सिनेमाघरों को पहचान और सम्मान देना है, जो फिल्मों के जादू को बनाए रखते हैं।
यह लिस्ट साल 2027 की वसंत ऋतु से शुरू होगी, जो अकादमी के 100वें जन्मदिन का साल है। हर साल 50 बेहतरीन सिनेमाघरों को चुना जाएगा, जिनमें से आधे अमेरिका से और आधे दुनिया के दूसरे हिस्सों से होंगे।
ये ऐसे सिनेमाघर होंगे जो फिल्म प्रेमियों को शानदार अनुभव देते हैं।
आवेदन की आखिरी तारीख है 25 अगस्त, 2026
इस लिस्ट में शामिल होने के लिए सिनेमाघरों की कुछ शर्तें होंगी। उन्हें साल भर एक तय जगह पर खुला रहना होगा। इसके अलावा, स्थानीय समुदाय के साथ उनका गहरा जुड़ाव हो, वे फिल्मों को नए तरीकों से दिखाते हों, बेहतरीन साउंड और विजुअल क्वालिटी हो और फिल्म इतिहास के प्रति उनमें खास सम्मान हो।
आवेदन 25 अगस्त, 2026 तक किए जा सकते हैं। शुरुआती आवेदनकर्ताओं को 250 डॉलर का शुल्क देना होगा। चुने गए सिनेमाघरों को अकादमी की ओर से खास पहचान मिलेगी और उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसे वे अपने सिनेमाघर में गर्व से दिखा सकेंगे। यह पहल फिल्ममेकर जेसन रीटेनमैन के उन प्रयासों से प्रेरित है, जिनमें वे क्लासिक सिनेमाघरों को बचाने का काम कर रहे हैं।
इसका मुख्य मकसद सिनेमा संस्कृति को बढ़ावा देना है, खासकर ऐसे समय में जब महामारी के बाद भी कई सिनेमाघर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।