'द 50' में दिखाई देंगी ये 50 मशहूर हस्तियां, जानिए कब-कहां होगा शो का प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 06:59 pm Jan 27, 202606:59 pm

क्या है खबर?

जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी एक नया रियलिटी शो ला रहा है, जिसे 'द 50' नाम दिया गया है। यह एक ऐसा शो होगा, जिसमें पहली बार 50 मशहूर हस्तियां हिस्सा लेंगी। उन्हें शो के प्रमुख 'लॉयन' के नियमों का पालन करना होगा। फराह खान और अजय देवगन काफी समय से इसके प्रमोशन में जुटे हैं, लेकिन होस्ट कौन होगा? इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। इस बीच, शो के 50 प्रतियोगियों के नाम सामने आ गए हैं।