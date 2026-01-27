'द 50' में दिखाई देंगी ये 50 मशहूर हस्तियां, जानिए कब-कहां होगा शो का प्रीमियर

LOADING...
Jan 27, 2026
जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी एक नया रियलिटी शो ला रहा है, जिसे 'द 50' नाम दिया गया है। यह एक ऐसा शो होगा, जिसमें पहली बार 50 मशहूर हस्तियां हिस्सा लेंगी। उन्हें शो के प्रमुख 'लॉयन' के नियमों का पालन करना होगा। फराह खान और अजय देवगन काफी समय से इसके प्रमोशन में जुटे हैं, लेकिन होस्ट कौन होगा? इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। इस बीच, शो के 50 प्रतियोगियों के नाम सामने आ गए हैं।

'द 50' में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी करण पटेल, मोनालिसा-विक्रांत सिंह, फैसल शेख, दिव्या अग्रवाल, रिद्धिमा पंडित, शाइनी दोशी, उर्वशी ढोलकिया, चाहत पांडे, नीलम गिरी, शिव ठाकरे, रिद्धि डोगरा, प्रिंस नरूला-युविका चौधरी, मनीषा रानी, बेबिका धुर्वे, लवकेश कटारिया, अर्चना गौतम, निक्की तंबोली-अरबाज पटेल, नतालिया जानोस्जेक, दिग्विजय राठी, रजत दलाल, श्रुतिका अर्जुन, खानजादी, सिद्धार्थ भारद्वाज, नेहल चुडासमा, कृष्णा श्रॉफ, वंशज सिंह, सपना चौधरी, अमर काका, भव्य सिंह, तेजस्वी मदिवाडा, आरुषि चावला, आर्या जाधो, रचित रोजा, फैज बलूच और डिनो जेम्स हैं।

शो में आने वाले अन्य सितारे अर्चित कौशिक, दुष्यंत कुकरेज, सौरभ घड़गे, हामिद बरकजी, मैक्सटर्न, डिंपल सिंह, समीरा शेख, सिवेट तोमर, जाह्नवी किल्लेकर, यंग सैमी, अदनान शेख और लक्ष्य कौशिक हैं। इन सभी नामों में ज्यादातर प्रतियोगियों को 'बिग बॉस' के तमाम सीजनों में देखा जा चुका है। अब यह टीवी सितारे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'द 50' का हिस्सा बनने के लिए तैयार है जिन्हें एक साथ देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं।

'द 50' मूल रूप से फ्रांसीसी अनस्क्रिप्टेड लेबल बीप्रोड द्वारा बनाया गया रियलिटी शो है, जिसका हिंदी रूपांतरण भारत में आ रहा है। इसमें प्रतियोगियों को खेल, दोस्ती और गठबंधन की अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा। यहां ट्विस्ट ये होगा कि अंत तक टिके रहने वाला प्रतियोगी विजेता तो बनेगा, लेकिन पुरस्कार राशि शो के एक फॉलोअर को मिलेगी। 'द 50' का प्रसारण 1 फरवरी से रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर होगा, जबकि उसी रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर होगा।

