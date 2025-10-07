रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ सिनेमा में बैन होने की खबरों पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ सिनेमा में बैन होने की खबरों पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
रश्मिका मंदाना के साथ पिछले काफी वक्त से एक अफवाह जुड़ी हुई है जिसमें कहा जाता है कि उन्हें कन्नड़ सिनेमा ने प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में अभिनेत्री एक इंटरव्यू का हिस्सा बनीं, जिसमें उन्होंने पहली बार इस अफवाह के बारे में खुलकर बात की। दरअसल, जब रश्मिका से कन्नड़ सिनेमा से जुड़ी अफवाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराहट के साथ इसे खारिज किया। आइए जानते हैं कि 'थामा' अभिनेत्री ने क्या कहा है।
बयान
'कांतारा 2' देखने के सवाल पर बोलीं रश्मिका
गुड न्यूज कन्नड़ के साथ बातचीत में रश्मिका ने 'कांतारा 2' देखने पर कहा, "मैंने रिलीज के शुरुआती 2-3 दिनों में फिल्म नहीं देखी थी। हाल ही में देखने के बाद टीम को मैसेज भी किया। दुनिया नहीं जानती कि अंदर क्या हो रहा है। हम अपनी निजी जिंदगी पर कैमरा नहीं लगा सकते।" अभिनेत्री ने जोर देते हुए कहा कि कोई दूसरों की राय के हिसाब से नहीं जी सकता। खासतौर पर जब बात निजी जिंदगी से जुड़ी हो।
अफवाह
प्रतिबंध होने की अफवाह पर दी प्रतिक्रिया
जब रश्मिका से कन्नड़ सिनेमा में प्रतिबंधित होने की अफवाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "अभी तक मुझे प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो हां..." बता दें कि अभिनेत्री इन दिनों अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ सगाई की खबरों को लेकर छाई हुई हैं। काम की बात करें तो रश्मिका को जल्द हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' में देखा जाएगा जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना हैं। ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।