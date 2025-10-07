रश्मिका मंदाना ने प्रतिबंध होने की अफवाह पर तोड़ी चुप्पी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rashmika_mandanna)

रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ सिनेमा में बैन होने की खबरों पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

लेखन ज्योति सिंह 05:47 pm Oct 07, 202505:47 pm

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना के साथ पिछले काफी वक्त से एक अफवाह जुड़ी हुई है जिसमें कहा जाता है कि उन्हें कन्नड़ सिनेमा ने प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में अभिनेत्री एक इंटरव्यू का हिस्सा बनीं, जिसमें उन्होंने पहली बार इस अफवाह के बारे में खुलकर बात की। दरअसल, जब रश्मिका से कन्नड़ सिनेमा से जुड़ी अफवाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराहट के साथ इसे खारिज किया। आइए जानते हैं कि 'थामा' अभिनेत्री ने क्या कहा है।