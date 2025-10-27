बॉक्स ऑफिस: 'थामा' ने दुनियाभर में किया ताबड़तोड़ कलेक्शन, इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस: 'थामा' ने दुनियाभर में किया ताबड़तोड़ कलेक्शन, इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाए बैठी है। ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले दिन बंपर कमाई करने के बाद थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन इसने अपनी रफ्तार को कायम रखने की कोशिश की है। यही वजह है कि आयुष्मान की फिल्म ने दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 100 करोड़ के क्लब में प्रवेश कर लिया है। आइए ताजा कलेक्शन जानते हैं।
'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'थामा' ने रिलीज के छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। शनिवार की कमाई भी 13.1 करोड़ थी। इस तरह 'थामा' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 91.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला है। चूकि 'थामा' का कुल बजट लगभग 150 करोड़ रुपये के करीब है, इसलिए लागत वसूलने में यह फिल्म अभी पीछे है। हालांकि, दुनियाभर में इसने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
इन फिल्मों का तोड़ दिया रिकॉर्ड
'थामा' ने पहले वीकेंड में गिरते-पड़ते ही सही, लेकिन वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' का लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पीछे छोड़ दिया है। मैडॉक फिल्म्स की 'स्त्री', 'स्त्री 2' और 'मुंज्या' के बाद 'थामा' सबसे ज्यादा कमाने वाली चौथी हॉरर कॉमेडी बन गई। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम किरदार में नजर आए हैं और वरुण का कैमियो है। फिल्म को प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं।