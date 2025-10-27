'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@maddockfilms)

बॉक्स ऑफिस: 'थामा' ने दुनियाभर में किया ताबड़तोड़ कलेक्शन, इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 11:05 am Oct 27, 202511:05 am

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाए बैठी है। ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले दिन बंपर कमाई करने के बाद थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन इसने अपनी रफ्तार को कायम रखने की कोशिश की है। यही वजह है कि आयुष्मान की फिल्म ने दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 100 करोड़ के क्लब में प्रवेश कर लिया है। आइए ताजा कलेक्शन जानते हैं।