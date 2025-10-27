कार्तिक आर्यन इस फिल्म से धमाल मचाने के लिए तैयार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@kartikaaryan)

कार्तिक आर्यन इस फिल्म से धमाल मचाने के लिए हैं तैयार, जानिए कब हो रही रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 11:00 am Oct 27, 202511:00 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन आखिरी बार हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 3' में नजर आए थे। ये फिल्म पिछले साल दिवाली 2024 के मौके पर रिलीज हुई थी। ऐसे में प्रशंसक अभिनेता की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कार्तिक की आगामी क्रिएचर कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'नागजिला: नाग लोक का पहला कांड' पर अपडेट आया है। यही नहीं मेकर्स ने फिल्म की रिलीज तारीख का खुलासा भी कर दिया है। आइए इस बारे में जानते हैं।