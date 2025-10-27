कार्तिक आर्यन इस फिल्म से धमाल मचाने के लिए हैं तैयार, जानिए कब हो रही रिलीज
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन आखिरी बार हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 3' में नजर आए थे। ये फिल्म पिछले साल दिवाली 2024 के मौके पर रिलीज हुई थी। ऐसे में प्रशंसक अभिनेता की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कार्तिक की आगामी क्रिएचर कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'नागजिला: नाग लोक का पहला कांड' पर अपडेट आया है। यही नहीं मेकर्स ने फिल्म की रिलीज तारीख का खुलासा भी कर दिया है। आइए इस बारे में जानते हैं।
पोस्टर शूट
कार्तिक ने पूरा किया पोस्टर शूट
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि कार्तिन ने 26 अक्टूबर को आगामी फिल्म 'नागजिला' का पोस्टर शूट करा लिया है। फिल्म की शूटिंग अगले महीने 1 नवंबर से शुरू होने वाली है। जाहिर है कि अप्रैल, 2025 में मेकर्स ने 'नागजिला' की घोषणा की थी। उस वक्त कार्तिक की पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए पोस्टर बनाया गया था। इससे नाराज लोगों ने मेकर्स को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया था।
रिलीज
'नागजिला' इस दिन होगी रिलीज
'नागजिला' का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले किया जा रहा है, जिसे 'फुकरे फ्रैंचाइजी' बना चुके मृगदीप सिंह लांबा निर्देशित करेंगे। इसमें कार्तिक इच्छाधारी नाग प्रियंवदेश्वर प्यारे चंद का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। फिल्म को नागपंचमी के मौके पर 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 'नागजिला' के अलावा कार्तिक, अनन्या पांडे के साथ फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' और श्रीलीला के साथ एक रोमांटिक फिल्म को लेकर चर्चा में हैं।