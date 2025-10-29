'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'थामा' 100 करोड़ के क्लब में शामिल, जानिए 'एक दीवाने की दीवानियत' की कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:34 am Oct 29, 202509:34 am

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' का जादू बखूबी चल रहा है। रिलीज के 8 दिन में 100 करोड़ कमा चुकी 'थामा' आयुष्मान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरी ओर, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर मौजूद है। भले इसकी कमाई धीमी हो, लेकिन यह आयुष्मान की फिल्म को कांटे की टक्कर दे रही है। आइए देखें दोनों फिल्मों का कलेक्शन।