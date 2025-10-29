'थामा' 100 करोड़ के क्लब में शामिल, जानिए 'एक दीवाने की दीवानियत' की कमाई

'थामा' 100 करोड़ के क्लब में शामिल, जानिए 'एक दीवाने की दीवानियत' की कमाई
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' का जादू बखूबी चल रहा है। रिलीज के 8 दिन में 100 करोड़ कमा चुकी 'थामा' आयुष्मान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दूसरी ओर, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर मौजूद है। भले इसकी कमाई धीमी हो, लेकिन यह आयुष्मान की फिल्म को कांटे की टक्कर दे रही है। आइए देखें दोनों फिल्मों का कलेक्शन।
थामा
'थामा' की 100 करोड़ के क्लब में एंट्री
मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 'थामा' को कारोबारी दिनों में फिर उछाल मिली है।सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के 8वें दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 5.50 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है। इसी के साथ 'थामा' ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है, और इसकी कुल कमाई 101.10 करोड़ रुपये हो गई है। जिस रफ्तार से कमाई में बढ़ोतरी हो रही है, जल्द ही यह फिल्म 150 करोड़ के क्लब में पहुंचेगी।
फिल्म
'एक दीवाने की दीवानियत' भी नहीं पीछे
हर्षवर्धन अभिनीत 'एक दीवाने की दीवानियत' की बात करें तो इसने अपना बजट (30 करोड़) पहले ही वसूल लिया था, और खुद को हिट फिल्मों की सूची में शामिल कर लिया था। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के 8वें दिन इसने 4.35 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई 49.35 करोड़ रुपये हो गई है। दिलचस्प बात है कि 'एक दीवाने की दीवानियत', रोजाना कमाई के मामले में 'थामा' को कांटे की टक्कर दे रही है।