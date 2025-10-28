आमिर खान की 'रंगीला' फिर लौट रही, इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज
क्या है खबर?
आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ अभिनीत फिल्म 'रंगीला' अपनी रिलीज के 30 साल पूरे कर चुकी है। राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी यह फिल्म बड़े पर्दे पर वापसी को तैयार है। निर्ताताओं ने इस फिल्म की री रिलीज की घोषणा कर दी है। 4K HD फॉर्मेट में 'रंगीला' को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। उन लाेगों के पास खास मौका है, जिन्होंने आज तक आमिर की इस फिल्म को नहीं देखा। आइए देखें रिलीज तारीख।
रंगीला
आमिर की 'रंगीला' इस दिन होगी रिलीज
'रंगीला' अगले महीने 28 नवंबर को दोबारा सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इस बात की जानकारी एक पोस्ट के जरिए दी गई है। बता दें कि आमिर अभिनीत यह फिल्म 8 सितंबर, 1995 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। करीब 8 कराेड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने, उस वक्त वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल 33.45 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। 'रंगीला' OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी मौजूद है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
4K restored version of @RGVzoomin's #Rangeela (1995) re-releases in cinemas on Nov 28th.#AamirKhan @UrmilaMatondkar @bindasbhidu @arrahman @AKPPL_Official @UltraMEPL pic.twitter.com/TGybJlSqjW— CinemaRare (@CinemaRareIN) October 28, 2025