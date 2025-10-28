आमिर खान की 'रंगीला' फिर लौट रही, इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज

'रंगीला' सिनेमाघरों में दोबारा होगी रिलीज

क्या है खबर?

आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ अभिनीत फिल्म 'रंगीला' अपनी रिलीज के 30 साल पूरे कर चुकी है। राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी यह फिल्म बड़े पर्दे पर वापसी को तैयार है। निर्ताताओं ने इस फिल्म की री रिलीज की घोषणा कर दी है। 4K HD फॉर्मेट में 'रंगीला' को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। उन लाेगों के पास खास मौका है, जिन्होंने आज तक आमिर की इस फिल्म को नहीं देखा। आइए देखें रिलीज तारीख।