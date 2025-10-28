बॉक्स ऑफिस: 'थामा' की गिर गई कमाई, 'एक दीवाने की दीवानियत' का भी देखें हाल

थामा

देखिए 'थामा' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, आयुष्मान और रश्मिका अभिनीत 'थामा' ने पहले साेमवार यानी रिलीज के 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वीकेंड पर छठे दिन फिल्म ने 12.6 करोड़ और पांचवें दिन 13.1 करोड़ कमाए थे। पिछले 7 दिनों में 'थामा' ने सबसे कम काराेबार किया है, जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई 95.55 करोड़ रुपये हुई है। कथित 145 करोड़ का बजट पार करने के लिए 'थामा' को और मेहनत करनी होगी।