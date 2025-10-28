बॉक्स ऑफिस: 'थामा' की गिर गई कमाई, 'एक दीवाने की दीवानियत' का भी देखें हाल
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पैठ जमाने में लगी हुई है। दूसरी ओर, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' उसे टक्कर देने में लगी है। पहले वीकेंड पर दोनों की कमाई में उछाल देखी गई थी, लेकिन कारोबारी दिनों में लौटते ही इनकी कमाई में भारी गिरावट आई है। आइए देखें 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' का ताजा कलेक्शन।
थामा
देखिए 'थामा' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, आयुष्मान और रश्मिका अभिनीत 'थामा' ने पहले साेमवार यानी रिलीज के 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वीकेंड पर छठे दिन फिल्म ने 12.6 करोड़ और पांचवें दिन 13.1 करोड़ कमाए थे। पिछले 7 दिनों में 'थामा' ने सबसे कम काराेबार किया है, जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई 95.55 करोड़ रुपये हुई है। कथित 145 करोड़ का बजट पार करने के लिए 'थामा' को और मेहनत करनी होगी।
दीवानियत
'एक दीवाने की दीवानियत' का कलेक्शन
दूसरी ओर, हर्षवर्धन और सोनम की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस संघर्ष लगातार जारी है। फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन 3.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वीकेंड पर इसने छठे दिन 7 करोड़ और पांचवें दिन 6.25 कराेड़ कमाए थे। 'एक दीवाने की दीवानियत' का कुल कलेक्शन 44.85 करोड़ रुपये हो गया है।