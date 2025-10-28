LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'हक' ट्रेलर: इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म पर क्या है जनता की राय? देखें प्रतिक्रिया
'हक' ट्रेलर: इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म पर क्या है जनता की राय? देखें प्रतिक्रिया

'हक' ट्रेलर: इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म पर क्या है जनता की राय? देखें प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह
Oct 28, 2025
09:35 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम की आगामी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'हक' का ट्रेलर 27 अक्टूबर की देर शाम को रिलीज कर दिया गया। इस आगामी फिल्म की कहानी शाह बानो बेगम केस पर आधारित है, जिसने अपने हक के लिए पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। काफी समय से इमरान और यामी की इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है। आइए जानते हैं कि 'हक' का ट्रेलर देखने के बाद लोगों ने क्या कहा है।

अभिनय

यामी ने अभिनय से जीत लिया दिल

'हक' का ट्रेलर देखने के बाद लोगों का कहना है कि यामी ने अपने अभिनय से चौंका दिया है। उन्होंने ट्रेलर देखने वाले हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक यूजर ने लिखा, 'कितना शक्तिशाली प्रदर्शन है का ट्रेलर में। उन्होंने सबको चौंका दिया, लेकिन यामी जो भी भूमिकाएं निभाती हैं, उन्हें आत्मविश्वास और सहजता के साथ निभाती हैं और सभी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं।' लोगों का कहना है कि फिल्म में यामी से नजरें नहीं हटेंगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रतिक्रिया

जोड़ी

यामी और इमरान की जोड़ी लोगों को आई पसंद

'हक' का ट्रेलर देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें यामी और इमरान की जोड़ी काफी पसंद आई है। एक यूजर ने लिखा, 'लंबे समय के बाद इमरान अच्छे लग रहे हैं... यामी इस कास्ट के लिए एकदम सही हैं, उन्होंने हालिया फिल्म में अपने अभिनय को साबित किया है।' बता दें कि पहली बार फिल्मी पर्दे पर यामी और इमरान को एक साथ स्क्रीन साझा करते हुए देखा जाएगा, जिसके लिए लोग काफी उत्साहित हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रतिक्रिया

रिलीज

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

'हक' में यामी बानो के किरदार में नजर आएंगी, जबकि इमरान उनके पति मोहम्मद अहमद खान के किरदार में हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला बानो के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका पति मोहम्मद तीन बच्चे होने के बावजूद दूसरी औरत के प्यार में पड़ जाता है। इस किरदार को वर्तिका सिंह ने निभाया है और ये उनकी डेब्यू फिल्म हैं। सुपर्ण वर्मा ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। 'हक' अगले महीने 7 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।