'द बंगाल फाइल्स' रिलीज से पहले विवादों में, विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत 

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' विवादों में है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। फिल्म की कहानी तब की है, जब भारत-पाकिस्तान बंटवारे की आग की लपटें लोगों को झुलसा रही थीं। इसमें 1946 के दंगों को रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले बंगाली योद्धा गोपाल मुखर्जी के चरित्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। अब गोपाल के पोते शांतनु मुखर्जी ने अग्निहोत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

FIR जानिए क्या है मामला 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर में गोपाल को 'एक था कसाई गोपाल पाठा' के रूप में पेश किया गया है। शांतनु का दावा है कि उनके दादा कसाई नहीं, बल्कि एक पहलवान और अनुशीलन समिति के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने 1946 में मुस्लिम लीग के दंगों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। शांतनु ने अग्निहोत्री को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उनके दादा के चरित्र को विकृत करने के लिए माफी मांगने की मांग की गई है।

जानकारी कौन थे गोपाल मुखर्जी? गोपाल मुखर्जी को गोपाल पाठा के नाम से जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध बंगाली योद्धा थे, जिन्होंने 1946 के दंगों को नियंत्रित करने और हिंदुओं को अत्याचारों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शांतनु का आरोप है कि फिल्म में उनका गलत चित्रण किया गया है।