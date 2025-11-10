'जटाधरा' की OTT रिलीज पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aslisona)

सोनाक्षी सिन्हा की 'जटाधरा' OTT पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानिए

लेखन ज्योति सिंह 12:08 pm Nov 10, 202512:08 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा अपनी फिल्म 'जटाधरा' को लेकर चर्चाओं में हैं। इस फिल्म में पहली बार उन्हें पिशाचिनी का किरदार निभाते हुए देखा गया है। उनके अलावा इस फिल्म में 'बिग बॉस 17' से दोबारा चर्चा में आईं अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर और सुधीर बाबू हैं। 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। आइए जानते हैं कि 'जटाधरा' की OTT रिलीज पर क्या जानकारी है।