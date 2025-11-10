सोनाक्षी सिन्हा की 'जटाधरा' OTT पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानिए
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा अपनी फिल्म 'जटाधरा' को लेकर चर्चाओं में हैं। इस फिल्म में पहली बार उन्हें पिशाचिनी का किरदार निभाते हुए देखा गया है। उनके अलावा इस फिल्म में 'बिग बॉस 17' से दोबारा चर्चा में आईं अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर और सुधीर बाबू हैं। 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। आइए जानते हैं कि 'जटाधरा' की OTT रिलीज पर क्या जानकारी है।
OTT
OTT पर कब और कहां रिलीज होगी 'जटाधरा'
सोनाक्षी अभिनीत फिल्म 'जटाधरा' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। आमतौर पर फिल्मे थिएटर रिलीज के 55 से 60 दिन बाद OTT स्ट्रीमिंग के लिए तैयार होती हैं। 'जटाधरा' की OTT रिलीज तारीख पर आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन दिसंबर के आखिर तक मेकर्स इसे रिलीज कर सकते हैं। फिल्म को ZEE5 पर स्ट्रीम किया जाएगा। दरअसल, ZEE स्टूडियो की ओर से पहले ही 'जटाधरा' की OTT रिलीज की पुष्टि हो चुकी थी।
फिल्म
फिल्म 'जटाधरा' के बारे में
वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल के निर्देशन में बनी 'जटाधरा' एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर के इर्द-गिर्द घूमती है। इस मंदिर के बंद तहखाने में दबे खजाने की सुरक्षा अलौकिक शक्तियां कर रही हैं। इसी लोककथा पर बुनी फिल्म 'जटाधरा' में सोनाक्षी ने पिशाचिनी का किरदार निभाया है, जबकि सुधीर घोस्ट बस्टर शिवा के किरदार में हैं जिसे भूत-प्रेत पर यकीन नहीं होता। 'जटाधरा' को हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया है।