थलापति विजय की सुरक्षा में सेंध, पेड़ से चढ़कर छत पर उतरा शख्स
क्या है खबर?
तमिल सुपरस्टार और राजनेता थलापति विजय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। विजय के चेन्नई स्थित आवास में एक शख्स पेड़ पर चढ़कर छत पर घुस आया , जिसकी पहचान 24 वर्षीय अरुण के रूप में हुई है। विजय ने उस अनजान शख्स को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। उससे पूछताछ की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
मामला
घुसपैठिए को अस्पताल में कराया गया भर्ती
नीलांकराय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घुसपैठिया 2 रात पहले एक पेड़ से चढ़कर विजय के घर की छत पर घुस गया था। घटना के बाद बम निरोधक दस्ते ने अभिनेता के आवास की गहन जांच की। बताया गया कि विजय को छत पर जाते समय वह व्यक्ति दिखाई दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि मदुरंतकम निवासी राजा का बेटा अरुण मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसे इलाज के लिए किलपौक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Chennai | After a 24-year-old man suffering from mental issues trespassed into actor and TVK chief Vijay's residence on East Coast Road, Neelankarai, security has been heightened with a bomb disposal squad conducting a thorough check of the premises.— ANI (@ANI) September 19, 2025
