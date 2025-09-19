थलापति विजय की सुरक्षा में सेंध, पेड़ से चढ़कर छत पर उतरा शख्स

मामला

घुसपैठिए को अस्पताल में कराया गया भर्ती

नीलांकराय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घुसपैठिया 2 रात पहले एक पेड़ से चढ़कर विजय के घर की छत पर घुस गया था। घटना के बाद बम निरोधक दस्ते ने अभिनेता के आवास की गहन जांच की। बताया गया कि विजय को छत पर जाते समय वह व्यक्ति दिखाई दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि मदुरंतकम निवासी राजा का बेटा अरुण मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसे इलाज के लिए किलपौक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।