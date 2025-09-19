LOADING...
थलापति विजय की सुरक्षा में सेंध, पेड़ से चढ़कर छत पर उतरा शख्स

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 19, 2025
04:19 pm
तमिल सुपरस्टार और राजनेता थलापति विजय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। विजय के चेन्नई स्थित आवास में एक शख्स पेड़ पर चढ़कर छत पर घुस आया , जिसकी पहचान 24 वर्षीय अरुण के रूप में हुई है। विजय ने उस अनजान शख्स को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। उससे पूछताछ की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

घुसपैठिए को अस्पताल में कराया गया भर्ती

नीलांकराय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घुसपैठिया 2 रात पहले एक पेड़ से चढ़कर विजय के घर की छत पर घुस गया था। घटना के बाद बम निरोधक दस्ते ने अभिनेता के आवास की गहन जांच की। बताया गया कि विजय को छत पर जाते समय वह व्यक्ति दिखाई दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि मदुरंतकम निवासी राजा का बेटा अरुण मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसे इलाज के लिए किलपौक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

