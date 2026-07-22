थलापति विजय की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान

थलापति विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

लेखन अंशिका शुक्ला 06:52 pm Jul 22, 202606:52 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' खूब चर्चा में है। इसे उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, इसलिए प्रशंसकों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। विजय ने अपने करियर में कई हिट और सुपरहिट फिल्में की हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनकी उन फिल्मों पर, जिन्होंने न सिर्फ देर्शकों से वाहवाही लूटी, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की।