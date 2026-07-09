थलापति विजय की 'जन नायकन' को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, रिलीज तारीख का ऐलान

ऐलान

इस दिन बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म

सेंसर सर्टिफिकेट विवादों के कारण लंबे समय से अटकी 'जन नायकन' की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। बड़े पर्दे पर विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही 'जन नायकन' को 9 जुलाई को सेंसर बोर्ड (CBFC) द्वारा 'A' सर्टिफिकेट दिया गया। KVN प्रोडक्शंस के बिजनेस हेड और निर्माता सुप्रीथ मोहन ने पुष्टि करते हुए बताया कि फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट मिल चुका है और वो इसे 24 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज करने जा रहे हैं।